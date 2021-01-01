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Новости » Самбисты Чувашии выступят на первенстве России в Краснодарском крае

13:40 03 февраля 2021 г.

С 3 по 6 февраля в Армавире (Краснодарский край) пройдет первенство России среди юношей и девушек 16-18 лет.

Отличительной особенностью мероприятия станет проведение соревнований по новым правилам и в новых весовых категориях. По предварительным данным в соревнованиях примут участие более 700 самбистов страны. В течение четырёх соревновательных дней спортсмены разыграют комплекты медалей в 18 новых весовых категориях: 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг (юноши); 44, 47, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг (девушки).

Помимо наград юношеского первенства России главными трофеями спортсменов станут путевки на первенство мира по самбо, который пройдет в октябре т.г. в г. Улан-Батор (Монголия). Серебряные призёры выступят на первенстве Европы в апреле т.г. в г. Лимассол (Р. Кипр).

В составе сборной команды Чувашии на соревнованиях выступят кандидаты в мастера спорта Софья Емелюкова (в/к 50 кг), Фирзан Дилмиев, Константин Кузнецов (оба - в/к 53 кг), Яна Варламова (в/к 54 кг), Павел Иванов (в/к 58 кг) и Илья Алексеев (в/к 71 кг), а также перворазрядники Анастасия Алексеева, Лина Изоркина (обе – в/к 47 кг), Роман Беляев (в\к 64 кг) и Илья Атласкин (в/к свыше 98 кг).

Онлайн-трансляцию соревнований можно будет смотреть на сайте Всероссийской Федерации самбо.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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