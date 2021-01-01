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Новости » Чувашия планирует принять участие в новой программе капремонта лифтов

10:23 03 февраля 2021 г.

С 2021 года Фонд содействия реформированию ЖКХ начинает реализацию новой формы финансовой поддержки, направленной на замену лифтов в многоквартирных домах. На это Правительство России выделило 750 млн. рублей.

Участие в данной программе обсудили сегодня на совещании в Минстрое Чувашии под руководством министра Александра Героева. В совещании также участвовали Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Павел Данилов, представители администрации г.Чебоксары и республиканского Фонда капитального ремонта.

Отметим, что ранее в Чувашии замена лифтов проводилась в рамках региональной программы капитального ремонта. Так, начиная с 2014 года, было заменено 323 лифта. Еще 2113 лифтов планируется модернизировать до 2025 года. Руководитель республиканского Фонда капремонта Вячеслав Долгов отметил, что остается потребность в замене еще 1790 лифтов.

Выделенные федеральным Правительством 750 млн. рублей будут распределяться между регионами в порядке очереди по мере предоставления заявок. Всего  до конца 2022 года планируется заменить не менее 1010 лифтов.

Компенсации распространяются на установку отечественных лифтов, с классом энергоэффективности не ниже "В". За счет средств фонда может быть компенсировано до половины суммы, которую выделил регион или муниципалитет на софинансирование таких работ.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

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