Новости » Чувашия планирует принять участие в новой программе капремонта лифтов

С 2021 года Фонд содействия реформированию ЖКХ начинает реализацию новой формы финансовой поддержки, направленной на замену лифтов в многоквартирных домах. На это Правительство России выделило 750 млн. рублей.

Участие в данной программе обсудили сегодня на совещании в Минстрое Чувашии под руководством министра Александра Героева. В совещании также участвовали Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Павел Данилов, представители администрации г.Чебоксары и республиканского Фонда капитального ремонта.

Отметим, что ранее в Чувашии замена лифтов проводилась в рамках региональной программы капитального ремонта. Так, начиная с 2014 года, было заменено 323 лифта. Еще 2113 лифтов планируется модернизировать до 2025 года. Руководитель республиканского Фонда капремонта Вячеслав Долгов отметил, что остается потребность в замене еще 1790 лифтов.

Выделенные федеральным Правительством 750 млн. рублей будут распределяться между регионами в порядке очереди по мере предоставления заявок. Всего до конца 2022 года планируется заменить не менее 1010 лифтов.

Компенсации распространяются на установку отечественных лифтов, с классом энергоэффективности не ниже "В". За счет средств фонда может быть компенсировано до половины суммы, которую выделил регион или муниципалитет на софинансирование таких работ.