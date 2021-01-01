Новости » Повышение эффективности каждого гектара - главная задача аграриев Чувашии

«Агропром республики ежегодно наращивает объемы производства, опережая среднюю динамику по стране. В 2020 году рост объемов производства в сельском хозяйстве составил 105 %», - констатировал Глава Республики Олег Николаев в Послании Государственному Совету, говоря о сельском хозяйстве.

При этом, руководитель региона поставил перед аграриями задачу – повысить эффективность каждого гектара, обеспечить получение с него высоких урожаев и прибыли.

Одним из способов решения задачи, по словам Олега Николаева, должно стать наращивание объемов глубокой переработки. «Мы в сыром виде вывозим треть молока и четверть мяса, скупщики забирают овощи с полей по бросовым ценам. При этом в республике формируется опыт и есть примеры выстроенных производственных цепочек от выращивания продукции до получения продуктов переработки. С 2021 года мы субсидируем 30 процентов затрат на закупку оборудования по глубокой переработке. На эти цели предусмотрели 120 миллионов рублей», - сказал Глава Чувашии.

В этом году с материалами Послания также можно ознакомиться по QR-коду.