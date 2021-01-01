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Новости » Жители Чувашии могут подписаться на печатные издания по ценам прошлого года

10:20 03 февраля 2021 г.

Почта России запустила досрочную подписную кампанию на 2 полугодие 2021 года. Оформить подписку на газеты и журналы по сниженным ценам можно до 31 марта текущего года.

Всего в акции участвуют свыше 1200 изданий, среди которых 360 газет и журналов федерального значения, 300 региональных и около 630 районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие.

Выписать любимый журнал или газету можно в любом почтовом отделении, через почтальона на дому, а также на сайте и в мобильном приложении Почты России. Дистанционные сервисы позволяют оформить подписку в подарок любому человеку, например, родителям, друзьям, бизнес-партнерам. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Неравнодушные граждане могут поддержать воспитанников детских домов и школ-интернатов, оформив благотворительную подписку в рамках акции «Дерево добра». В почтовых отделениях или на страницах акции можно выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

 

По материалам «Почты России»

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

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