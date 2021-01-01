Новости » Разыграны медали чемпионата и первенства Чувашии по спортивной аэробике

В День открытых дверей, 31 января, на базе Спортивной школы «Спартак» состоялся яркий и зрелищный праздник спорта – чемпионат и первенство Чувашии по спортивной аэробике.

Старт соревнованиям дали председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Семенов, заместитель главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам Ольга Чепрасова, президент региональной Федерации спортивной аэробики, Заслуженный тренер Чувашии Оксана Дьячук.

С теплыми словами приветствия ко всем спортсменам, тренерам и гостям соревнований обратился депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. «Радуюсь красоте, которую вы собой являете. Ведь именно вы будете развивать и двигать вперед нашу родную Чувашию, нашу страну. Поэтому хотел бы вас поблагодарить за то, что вы выбрали такой красивый вид спорта. Вы заряжаете энергией, а спортивная аэробика – это очень красивый вид состязаний. Желаю побед, здоровья, счастья и большой любви!» - сказал Анатолий Аксаков и вручил Свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность Главы Чувашии спортсменке СШ «Спартак» Дарье Казаковой.

Далее слово взял руководитель главного спортивного ведомства региона Василий Петров. Министр отметил, что спортивная аэробика – это сложно-координационный вид спорта, который гармонично сочетает в себе гимнастические, акробатические, танцевальные, силовые и прыжковые элементы. Это чень красивый и зрелищный вид спорта, которым занимаются тысячи детей и молодежи нашей республики.

«Мы очень рады, что благодаря таким соревнованиям в нашу республику приезжают спортсмены из других регионов. Особую благодарность хотел бы выразить человеку, который в нашей республике развивает спортивную аэробику. Это президент Федерации спортивной аэробики Чувашии Оксана Сергеевна Дьячук. Благодаря активной и профессиональной работе региональной федерации успешно реализован президентский грант «Аэробика – это просто! От 4-х до 90-а!», а также был проделана плодотворная работа в рамках программы «За здоровьем - в парки и на спортплошадки!» Желаю всем участникам сегодняшних соревнований настроя на победу, здоровья, счастья и любви!» - завершил свое выступление министр спорта Чувашии Василий Петров.

После теплых напутственных слов и выступления сборной Чувашии по спортивной аэробике стартовала соревновательная часть. Отметим, что в течение насыщенного дня награды чемпионата и первенства республики разыграли более 450 спортсменов от 12 лет и старше. Также в воскресный день прошли состязания межрегионального турнира, в котором приняли участие более 480 представителей не только нашей республики, но и команды из Москвы, Татарстана и Нижегородской области.

Республиканские соревнования проходили в условиях острой конкуренции в трех возрастных группах – 12-14, 15-17 и старше 18 лет. Чемпионами Чувашии в личном зачете стали Алексей Германов и Софья Гуляевская. Золотыми наградами в парах отличились Никита Васильев и Эллина Аркадьева. В «трио» лучшие результаты показали Наталья Жиганова, Яна Баранова и Ксения Бочкарникова. На первую ступень пьедестала почета в «группе-5» поднялись Алексей Германов, Никита Васильев, Эллина Аркадьева, Анна Павлова и Софья Гуляевская. В «танцевальной гимнастике» на первую ступень пьедестала почета поднялись Артем Микушкин, Анастасия Мальцова, Елена Гордеева, Валерия Скороход и Анна Павлова. По результатам выступлений спортсменов в дисциплине «гимнастическая платформа» лучшими стали Анна Павлова, Ксения Ефимова, Софья Гуляевская, Владимир Мингалёв, Ксения Онацкая, Кирилл Игнатьев, Анастасия Яковлева и Виктория Матвеева.

В торжественной обстановке победители и призеры соревнований получили свои заслуженные дипломы и медали соответствующих степеней.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики