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Актуально » Олег Николаев обратился с ежегодным Посланием к Государственному Совету Чувашской Республики

08:03 03 февраля 2021 г.

 

Глава Чувашской Республики Олег Николаев, 2 февраля, в Чувашском государственном театре оперы и балета выступил с Посланием к Государственному Совету Чувашской Республики. Это его первое обращение к парламенту в статусе руководителя региона.

На мероприятие прибыло около 400 гостей. Среди приглашённых: члены парламента и правительства Чувашской Республики, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, Герои России, руководители организаций и предприятий республики, представители политических партий, общественных, национально-культурных объединений и религиозных организаций. Событие освещали более 55 журналистов федеральных и региональных СМИ.

В своем выступлении руководитель региона  подвел итоги прошедшего года и определил основные направления деятельности всех ветвей органов государственной и муниципальной власти.

При этом Глава Чувашии напомнил, что у всех на руках имеется четкий план действий –  разработанная и утвержденная законом Чувашской Республики Стратегия развития республики до 2035 года.

«Если вздохнуть всем народом – ветер будет» гласит народная пословица. Она ярко передает дух строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Наступивший год посвящен трудовому подвигу наших бабушек и дедушек. В то время, в суровых условиях женщины и подростки смогли решить важнейшую государственную задачу благодаря силе воли и силе духа. Мы, являясь потомками этих отважных людей, тоже обладаем названными качествами. А значит всё нам под силу», – сказал Олег Николаев в своем обращении.

Послание в режиме онлайн транслировалось в эфире региональных телеканалов, а также в социальных сетях. Как сообщает портал органов власти, повторные выпуски будут доступны в эфире Национального телевидения Чувашии 2 февраля в 19:00 и 6 февраля в 16:00, а также на канале «Россия 1» 7 февраля в 8:00 в программе «События недели».

 

Фото: cap.ru

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