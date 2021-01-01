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Новости » Состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

15:50 02 февраля 2021 г.

Сегодня, 2 февраля 2021 года, под председательством заместителя главы администрации Красноармейского района - начальника отдела образования Светланы Григорьевой состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием специалистов сельских поселений.

Первым в повестке дня стоял вопрос о работе с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, имеющими на воспитании несовершеннолетних детей, о выявлении неблагополучных семей на территории Чадукасинского  сельского поселения. Заслушана информация главы Чадукасинского сельского поселения Валентина Михайлова

Комиссией в отношении родителей рассмотрено два административных дела по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). За невыполнение своих родительских обязанностей двое родителей оштрафованы на сумму 1000 рублей. Одна семья из Красноармейского сельского поселения поставлена на профилактический учет.

Также рассмотрен вопрос о родительской ответственности одной гражданки, Комиссия  предупредила ее о возможности лишения родительских  прав в отношении несовершеннолетних детей.

В связи с проведенной реабилитацией две социально опасные семьи из Алманчинского сельского поселения сняты с учета.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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