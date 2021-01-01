Новости » Правительством РФ определена минимальная доля закупок товаров российского происхождения в 2021 - 2023 годах

Правительство РФ установило минимальную долю закупок товаров отечественного происхождения. Доля определена в процентном отношении к объему товаров, работ, услуг соответствующего вида, осуществляемых заказчиком в отчетном году (с 2021 по 2023 годы) (постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2013).

Перечень соответствующих товаров включает 107 видов отечественной продукции. Определено, что для целей достижения минимальной доли закупок заказчиком могут учитываться товары, происходящие из государств – членов ЕАЭС. Постановлением также установлены особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара для цели достижения минимальной доли закупок.

Указанное постановление применяется к закупкам, извещения (приглашения) о которых размещены (направлены), контракты по результатам которых заключены после 01.01.2021. Положения данного постановления о подготовке отчета и обоснования применяются с 01.01.2022.