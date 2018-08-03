Новости » В Чувашии стартовал республиканский конкурс для молодежи «Улма. Картофель. Potato»

В Чувашии стартовал республиканский конкурс для молодежи «Улма. Картофель. Potato». Конкурс проходит в рамках программы XIII Межрегиональной выставки «Картофель-2021».

Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации, предоставившие конкурсной комиссии материалы по новым технологиям и методам возделывания картофеля.



Номинации конкурса:



♦ ноу-хау в производстве картофеля. Номинация подразумевает особенности возделывания картофеля с учетом биологических факторов, агротехнические приемы, применение органических и минеральных удобрений, пестицидов, их дозировка, сроки и качество проведения технологических операций, технологии хранения и переработки картофеля и т.д.



♦ возделывание экологически чистого картофеля (ФЗ от 03.08.2018 № 280). Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции.



Участники предоставляют заявку на участие в конкурсе, презентацию своего проекта объемом не более 15 страниц в формате pdf.



В презентации необходимо указать:

- краткое описание работы, включающее новые методы и основные отличительные принципы в производстве картофеля;

- цель и задачи работы;

- общественную и социальную значимость проекта;

- экономическую значимость проекта;

- новизну проекта;

- масштаб проекта;

- возможность практической реализации проекта;

- срок реализации проекта.

Конкурс проходит в три этапа:

- подача заявок в период с 25 января по 22 февраля 2021 года;

- рассмотрение заявок в период с 22 по 26 февраля 2021 года;

- определение победителей Конкурса в каждой номинации до 2 марта 2021 года.

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.



Конкурсные работы принимаются на флеш-носителе по адресу: г. Чебоксары, ул. Урукова, 17а или по адресу электронной почты agro-in@cap.ru с пометкой «На конкурс «Улма. Картофель. Potato» с 25 января по 22 февраля 2021 года (включительно).

Тел. для справок 8(8352) 45-88-56.