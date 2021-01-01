Новости » Первая партия батареек, собранных школьниками по проекту «Экозабота», доставлена на переработку

1 февраля первая партия батареек, собранных школьниками страны в рамках проекта «Экозабота», поступила на переработку на челябинский завод Группы компаний «Мегаполисресурс».

Школьный проект «Экозабота» стартовал в июне 2020 года и стал стратегической платформой экологического и естественно-научного просвещения школьников в рамках национального проекта «Экология». За это время ребята из 3 тыс. школ 30-ти городов России собрали 425 100 батареек общим весом 10,6 тонн.

Среди активных участников проекта – школьники из регионов Приволжского федерального округа.

Проект «Экозабота» в Приволжье поддержан аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В Приволжском округе проект «Экозабота» реализуется в городах Уфа, Белебей (Республика Башкортостан), Ижевск, Камбарка (Удмуртская Республика), Киров, Нижний Новгород, Новочебоксарск (Чувашская Республика), Октябрьский (Республика Башкортостан), Пермь, Саратов, Чебоксары, а также в поселках Мирный (Кировская область) и Михайловский (Саратовская область).

Отметим, что все школы, участвующие в проекте, оборудованы специальными контейнерами для сбора батареек, обеспечены методическими материалами. Каждая школа заключила договор напрямую с переработчиком, который бесплатно забирает наполненные контейнеры на утилизацию.

«Проект «Экозабота», реализуемый на территории РФ, в том числе в ПФО стал важнейшим элементом эковоспитания наших детей, которое, в свою очередь, должно стать неотъемлемой составляющей учебного процесса. Уверена, что проект получит дальнейшее развитие и все больше школьников будут не только правильно утилизировать батарейки, но и перейдут на элементы многоразового использования, те же аккумуляторы, зарядные устройства», – прокомментировала Светлана Васильева, председатель Нижегородского регионального отделения Российского экологического общества, директор БЭФ «Цивилизация».

Справочно:

В День всемирной охраны окружающей среды и День эколога, 5 июня 2020 г., ОНФ запустил проект «Экозабота» по организации системы сбора отработанных батареек в школах и формированию экологических привычек у детей.

Проект поддержан Минпросвещения Российской Федерации. Партнерами проекта стали ФГУП «Федеральный экологический оператор», производитель батареек GPBatteries, переработчик батареек группа компаний «Мегаполисресурс», Российское движение школьников, Всероссийское общество охраны природы, ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» Минпросвещения России.

Данная программа направлена на повышение уровня экологической грамотности населения и формирование ответственного отношения к окружающей среде через экологическое воспитание детей. Присоединиться к акции могут школы из пилотных регионов, где реализуется проект на сайте www.batteryshare.ru.