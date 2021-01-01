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Новости » Развивать агротуризм в России необходимо комплексно

08:13 02 февраля 2021 г.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что развивать агротуризм в России необходимо комплексно, при этом нужно законодательно решить вопрос использования для туристических целей земель сельскохозяйственного назначения.

"Важно не только разрешить строительство на землях сельхозназначения для агротуризма или для реализации своей продукции, но очень важно привлекать туда людей: это дорога, это гостиница, это, как правило, самые простые вещи для того, чтобы комфортно было приехать, посмотреть окрестности. Это все комплексно надо делать", - сказал Мишустин в пятницу на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства.

По словам премьера, правительство рассмотрит возможность изменения законодательства, которое позволит использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма. По его словам, в случае изменения категории земель предприниматели зачастую начинают заниматься другими видами бизнеса, переводят земли в категорию для жилищного строительства.

Премьер отметил, что сейчас серьезная работа над развитием агротуризма ведется в рамках нового национального проекта по развитию туризма. Он предложил предпринимателям региона представить в правительство свои предложения по данной теме.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/mishustin-vyskazalsya-v-podderzhku-agroturizma

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