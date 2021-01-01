Новости » Жители Чувашии могут повысить финансовую грамотность на бесплатных онлайн-занятиях

Банк России запустил весеннюю сессию дистанционных занятий проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения».

На лекциях граждане предпенсионного или пенсионного возраста узнают, как грамотно выбирать банковские продукты и услуги, пользоваться современными финансовыми инструментами и научатся защищать свои права. На отдельном занятии им расскажут о финансовом мошенничестве и уловках, которые используются для кражи денег.

Для участия необходим компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет. На сайте pensionfg.ru нужно выбрать тему занятия, удобное время и зарегистрироваться. Присоединиться к проекту можно индивидуально или в составе группы до 23 апреля.

По информации пресс-службы Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России