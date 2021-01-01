Новости » Почти 13 тысяч жителей Чувашии приняли участие в Дне открытых дверей

Физическая культура и спорт уже давно стали нормой нашей жизни. Так, в минувшее воскресенье в спортивных учреждениях Чувашии масштабно прошел День открытых дверей.

Почти 13 тысяч жителей региона в этот день предпочли провести выходной день с пользой для здоровья. Все республиканские и муниципальные спортивные сооружения предоставляли свои услуги населению бесплатно. Для активного зимнего отдыха населения были предоставлены ледовые дворцы, катки, бассейны, лыжные трассы, хоккейные коробки, спортзалы, тренажерные и фитнес-залы.

В зимний период традиционно самыми востребованными оказались крытые ледовые катки. К примеру, только сеансы массового катания в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» посетили более 1300 детей и взрослых, а на стадионе «Олимпийский» и в Ледовом дворце «Сокол» побывали более 500 человек.

Помимо бесплатного предоставления услуг на спортивных объектах были организованы экскурсии, мастер-классы, открытые уроки и показательные выступления с ведущими спортсменами республики, встречи с ветеранами спорта. Для семейного досуга прошли интересные и полезные для здоровья мероприятия. Так, в республиканской СШОР № 3 успехом пользовалась общеоздоровительная тренировка «Папа, мама, я – спортивная семья!». А для знакомства юных спортсменов с «королевой спорта» на базе СШОР № 8 была организована встреча и «Зарядка со звездой», которые провела чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, Заслуженный мастер спорта СССР, участница Олимпийских игр Алина Иванова.

Республиканские спортшколы активно знакомили жителей Чувашии с различными видами спорта по средствам показательных выступлений и мастер-классов. В СШОР № 1 им. В. Егоровой состоялся мастер-класс по прыжкам в длину, в СШОР № 4 – открытые тренировки по хоккею и фигурному катанию, в СШОР № 3 и СШОР № 5 – «веселые старты» отделений вольной борьбы, в СШОР № 6 – фитнес-урок и открытое занятие физкультурно-оздоровительной группы по айкидо. На базе стадиона «Труд» республиканской Спортивной школы по футболу маленькие любители одного из самых популярных видов спорта на планете учились тонкостям владения мячом. А воспитанники спортшколы по конному спорту оттачивали свое мастерство на Кубке школы по конкуру.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики