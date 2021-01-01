Новости » В республику поступила новая партия вакцины

Об этом на еженедельном Совещании у Главы республики сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

31 января 2021 года в республику поступило более 6500 доз, в том числе в медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, в ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 29 Федерального медико-биологического агентства», в 2 частные медицинские организации - «Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Канаш» и ООО «Медицинский центр «Радужный».

Еще ожидается поступление вакцины в январе и в феврале 2021 года – 38248 доз.

"В Фармацию Минздрава Чувашии для хранения вакцины против новой коронавирусной инфекции имеется в наличии 4 морозильные камеры. 2 февраля 2021 года поступят еще 3 морозильные камеры. Также в Фармации есть 2 авторефрижератора, 30 термоконтейнеров для транспортирования вакцины, имеется резерв для хранения вакцины в Республиканской станции переливания крови - морозильная установка V 3,0 тыс. л. Медицинские организации могут разово принять 12,0 тысяч доз вакцины (2 компонента), в феврале 2021 года поступит еще 25 морозильных установок в медорганизации Чувашии" - отметил Владимир Степанов.

На сегодняшний день вакцинировано более 4330 человек - сотрудники медицинских организаций, сотрудники образовательных, социальных организаций и др. категории граждан в рамках национального календаря профилактических прививок, из них 786 человек полностью закончили вакцинацию 2 компонентами.

Напомним, в республике организовано 35 пунктов вакцинации, в том числе 32 пункта в 27 медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, 1 пункт на базе ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 29 Федерального медико-биологического агентства», 2 пункта в частных медицинских организациях. Работа пунктов проводится в соответствии с правилами стандартной операционной процедуры процесса проведения вакцинации.

Записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно 4 способами: через регистратуру поликлиники по месту жительства; на приеме у врача; через единый номер 122; портал «Госуслуги». Всего планируется охватить вакцинацией 60% взрослого населения.