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Новости » Главная Пресс-центр Новости Лыжники Красноармейского района на республиканских соревнованиях

16:16 01 февраля 2021 г.

30 и 31 января 2021 года на лыжной базе БУ "СШОР № 2" Минспорта Чувашии состоялись Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы спортивно-экипировочного центра "Sport Life" г. Чебоксары.

    Более 200 спортсменов из 22 команд, представляющих районы и города Чувашской Республики, а также регионы России (Республики Марий Эл, Ульяновской области и г. Алдан Республики Саха Якутия), вышли в первый день на старт в рамках Республиканских соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы спортивно-экипировочного центра Sport Life г. Чебоксары. В первый соревновательный день юноши и девушки разыграли 6 комплектов медалей в 3 (трех) возрастных группах в масстарте классическим стилем.

    В рамках второго соревновательного дня были разыграны дипломы и медали в гонке преследования в трех возрастных группах среди юношей и девушек.                                                                

    Все победители и призеры были награждены ценными призами, а также медалями и дипломами. Участники, занявшие 4-6 места, получили поощрительные призы. А также на финише всех участников организаторы поощряли сладкими призами - шоколадками.

    На соревнованиях активное участие приняла команда лыжников Красноармейского района из 5 воспитанников МБОДО «ДЮСШ». Наиболее успешно выступил Иванов Егор из Караевской школы, который в первый день финишировал 20 из 45, во второй день 15 из 42 лыжников 2007-2008 годов рождения на дистанции 3 км.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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