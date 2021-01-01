Новости » Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1 февраля в администрации Красноармейского района под председательством главы администрации Александра Николаевича Кузнецова состоялось расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности по подведению итогов деятельности районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2020 год и постановка задач на 2021 год.

На заседании комиссии принял участие начальник казённого учреждения «Чувашская республиканская противопожарная служба» Герман Михайлов.

Основные итоги деятельности в системе ГО, Красноармейского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики за 2020 год представил заведующий сектором специальных программ Николай Васильев.

В зоне особого внимания находится обстановка с пожарами. За прошедший год зарегистрировано 24 пожара (аналогичный период прошлого года 19, рост 5 пожаров), ущерб составил 3,5 млн руб., погибло 2 человека (в прошлом году погибших нет), травмировано 2 человека (1 в прошлом году). Основные причины роста числа пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей, правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Перед главами сельских поселений поставлены основные задачи, которые предстоит решать в 2021 году:

- охватить профилактической работой по обеспечению пожарной безопасности все населенные пункты района;

- на территории Алманчинского, Пикшикского и Большешатьминского сельских поселений построить отапливаемые гаражи для хранения пожарной техники в зимний период;

- обеспечить оповещение населения в случае возникновения пожаров для мобилизации тушения пожаров с использованием средств звуковой сигнализации (колокола и рынды) и способом подворного обхода;

- своевременно проводить работы по содержанию и очистке от снега источников противопожарного водоснабжения.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района