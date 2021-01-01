Новости » Главам сельских поселений выделили новые автомобили

13:16 01 февраля 2021 г.
Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов вручил ключи от новых служебных автомобилей «Лада Веста» главам Пикшикского, Алманчинского, Большешатьминского сельских поселений.
Автомобили приобретены в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» программы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».
Глава пожелал счастливым обладателям автомобилей безаварийной езды и выразил надежду, что данные автомобили повысят эффективность их работы.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики