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Новости » На горнолыжной базе республиканской СШОР № 2 в ближайшее время появится аэроподушка для фристайлистов

13:13 01 февраля 2021 г.

Вопрос приобретения аэроподушки для прыжков фристайлистов и дальнейшее развития материально-технической базы отделения фристайла был ключевым в рамках визита министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василия Петрова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Аксакова, депутата Государственного Совета Чувашской Республики Сергея Семенова на горнолжыную базу республиканской Спортивной школы олимпйиского резерва № 2.

На встрече также присутствовали директор республиканской спортшколы Николай Лисин, руководитель региональной Федерации фристайла и старший тренер отделения фристайла Валерий Васильев

Стороны отметили, что новая аэроподушка позволит спортсменам усовершенствовать свои навыки в выполнении сложных акробатических трюков и качественно вести тренировочный процесс. Данный вопрос обсудался в ходе прямой линии депутата Государственной Думы России Анатолия Аксакова и недавней встречи министра спорта Василия Петрова с представителями спортивной общественности республики.

Также участники встречи обсудили возможность строительства на территории центра модульного здания с теплыми раздевалками, помещениями для сушки одежды и хранения инвентаря, а также комнатой для подготовки лыж (вакс-кабина). Министр поручил руководству СШОР № 2 разработать проект нового здания.

Напомним, что ранее для подготовки качественной трассы были приобретены три снежные пушки для искусственного оснежения. А с наступлением тепла начнутся работы по подготовке площадки под новую одноместную буксировочную канатную дорогу протяжённостью 340 метров. Новое оборудование для монтажа и установки канатной дороги приобретено за счёт средств республиканского бюджета.

В завершении визита состоялась встреча с членами национальной сборной по фристайлу Ланой ПрусаковойДмитрием Мулендеевым и их наставником Никитой Васильевым. Депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков вручил нашим титулованным фристайлистам Благодарственные письма за высокие достижения в спорте. А ребята продемонстрировали гостям свои умения на снежных склонах спортивной базы.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

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