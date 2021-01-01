Новости » Всероссийский педагогический хакатон «HackEducation: цифровые образовательные инновации»

Уральский государственный педагогический университет приглашает принять участие в проекте «Всероссийский педагогический хакатон “HackEducation: цифровые образовательные технологии”», получившем грантовую поддержку по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи в 2020 году.

Целью Хакатона является создание модели сетевого взаимодействия педагогического сообщества и IT-разработчиков для совершенствования профессиональных компетенций и обновления технологий профессиональной подготовки будущих учителей.

Хакатон представляет собой соревнование объединенных команд будущих педагогов и IT-разработчиков. Участникам предстоит разработать образовательный цифровой сервис (сайт или приложение) в соответствии с выбранным направлением, а затем представить проект на публичной защите.

Проект направлен на сближение педагогов и разработчиков цифровых образовательных продуктов для выстраивания продуктивного взаимодействия вокруг проблемных ситуаций, связанных с образовательным процессом.

Подробнее — на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/hackeducation).