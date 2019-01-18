Новости » 1 февраля стартует республиканский смотр-конкурс по охране труда среди организаций в Чувашской Республике

В целях профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшения условий и охраны труда в организациях Чувашской Республики, совершенствования системы управления охраной труда и пропаганды передового опыта в области улучшения условий и охраны труда Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики объявляет смотр-конкурс по охране труда среди организаций в Чувашской Республике (приказ Минтруда Чувашии от 18.01.2019 № 20 «О смотре-конкурсе по охране труда среди организаций в Чувашской Республике») (далее – смотр-конкурс).

В смотре-конкурсе могут принимать участие работодатели – организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории Чувашской Республики, независимо от организационно-правовой формы собственности, победившие в аналогичных конкурсах на муниципальном уровне и не имеющие на производстве несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом за последние 2 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

I номинация – «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек)»;

II номинация – «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников до 500 человек)»;

III номинация – «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций в сфере образования»;

IV номинация – «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций в сфере здравоохранения»;

V номинация – «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций непроизводственной сферы (за исключением организаций сферы здравоохранения и сферы образования)»;

VI номинация – «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) »;

VII номинация – «Лучший городской округ Самарской области

по организации работы по охране труда»;

VIII номинация – «Лучший муниципальный район Самарской области по организации работы по охране труда».

Ознакомиться с положением о проведении смотра-конкурса в 2021 году и скачать актуальные формы заявки можно по адресу:/mintrud.cap.ru/action/activity/ohrana-truda-v-chuvashskoj-respublike/smotr-konkurs-po-ohrane-truda-sredi-organizacij-v-/

Заявки и пакет документов для участия в смотре-конкурсе принимаются с 1 февраля по 15 марта 2021 года по адресу: г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, пом. 1, 3 этаж, каб. 317 с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов.

За дополнительной информацией обращаться в отдел трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по тел. 8 (8352) 26-13-41.