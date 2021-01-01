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Новости » Аграриям предоставят льготные кредиты на цифровизацию и маркировку

09:02 01 февраля 2021 г.

Льготные «короткие» и инвестиционные кредиты (по ставке от 1 до 5% годовых) теперь будут доступны на оцифровку агропредприятий, закупку оборудования для маркировки и многие другие цели. Об этом говорится в приказе Минсельхоза России.

Кроме того, можно будет взять инвесткредит по ставке до 5% на приобретение спецоборудования для точного земледелия, которое используется для отбора почв или уточнения границ полей.

Сельхозпредприятия смогут воспользоваться льготными «короткими» кредитами на сопровождение и поддержку программных продуктов для цифровизации сельхозпроизводства и переработки агропродукции, а также на обслуживание цифровой техники и оборудования.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Российская газета

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