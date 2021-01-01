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Новости » Медики Чувашии рассказывают о самочувствии после прививки от COVID-19

09:00 01 февраля 2021 г.

Ветеран здравоохранения Чувашской Республики, Заслуженный врач Российской Федерации, председатель Общественного совета при Минздраве Чувашии Валентина Теллина привилась первым компонентом вакцины от COVID-19 и готовится ко второй ступени вакцинации. Как медик с большим стажем она серьезно подошла к подготовке.

«За два дня до прививки и в день вакцинации я принимала антигистаминные препараты. В этот день старалась не переутруждаться и еще три дня никуда не выходила, чтобы не рисковать, - поделилась Валентина Теллина. – Первую ступень вакцинации я перенесла нормально. Была небольшая слабость в первый день, но температура не поднималась, боли в мышцах и суставах не было, только небольшая болезненность на месте укола держалась два дня».

Несмотря на то, что Валентина Андреевна находится на заслуженном отдыхе, она активно участвует в общественной жизни отрасли и следит за своим здоровьем: «Сомнений по поводу прививки от новой коронавирусной инфекции у меня не было. Мои коллеги по Общественному совету при Минздраве Чувашии тоже решили привиться».

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

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