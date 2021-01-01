Новости » ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С КУРСАНТОМ АКАДЕМИИ ФСО РОССИИ, В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО – МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

В рамках Месячника оборонно – массовой и спортивной работы, прошла творческая встреча с курсантом Академии ФСО России, выпускником Траковской школы 2020 года, Тюмеровым Максимом Андреевичем.

Тюмеров М.А. – курсант 1 курса Академии ФСО России (далее – Академия) – федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования. Его представил слушателям, старшеклассникам 10а и 10б классов М.Д.Голубев, преподаватель – организатор ОБЖ.

Во вступительном своем слове, Максим Андреевич с гордостью рассказал о выборе Академии в г. Орел и причинах выбора этого учебного заведения, после окончания общеобразовательной средней школы.

Подробно остановился на Основной задаче подготовки кадров этим учебным заведением.

Академия реализует образовательные программы высшего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы. И осущетсвляет подготовку кадров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, а также переподготовку и повышение квалификации специалистов в области инфокоммуникационных технологий и систем связи для органов государственной охраны и других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

Так же подробно рассказал, по каким основным профессиональным образовательным программам осуществляется обучение.

Это: Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения;

Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи;

Информационная безопасность телекоммуникационных систем;

Государственная охрана.

Обязательным элементом обучения и воспитания курсантов является физическая подготовка. Большой спортивный комплекс включает в себя несколько залов, в том числе для игровых видов спорта, занятий рукопашным боем, боксом и другими видами единоборств, тренажёрный зал, плавательный бассейн и множество открытых спортивных сооружений.

Максим Андреевич пожелал слушателям больше заниматься спортом. Ведь важнейшая задача современного общества состоит в том, чтобы вырастить поколение граждан образованных, социально активных, физически и психически здоровых.

Пожеланиями крепкого здоровья и отличной учебы, постарался ответить на все волнующие вопросы десятиклассников.

В рамках профориентационной работы, творческие встречи, запланированные у будущих выпускников 2021, в 11а (классный руководитель А.С.Никифорова) и 11б (классный руководитель И.Г.Шорникова) классах, прошли в 11-б.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского района