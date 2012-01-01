Новости » Первый замминистра финансов России Леонид Горнин: "Бюджетная система выдержала вызовы минувшего года"

В интервью "Российской газете" первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин рассказал об итогах исполнения региональных бюджетов за 2020 год.

Предлагаем ознакомиться с его опубликованными комментариями:

"Итоги исполнения региональных бюджетов за 2020 год показывают, что бюджетная система выдержала вызовы минувшего года. Финансовые результаты превзошли многие прогнозы. Отдельные эксперты предвещали, что снижение налоговых и неналоговых доходов достигнет 1 трлн руб. Фактически же, доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ увеличились на 10%, что на фоне инфляции (4,9% за 2020 год) означает реальный прирост доходов примерно на 5%.

Более половины регионов увеличили доходы

Тем не менее год был непростым. Уже во втором квартале началось сокращение собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, и по итогам пяти месяцев оно достигало 9%. Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период и частичное возвращение ограничительных мер, во второй половине года ситуация с доходами улучшалась, и по итогам года сокращение налоговых и неналоговых доходов составило всего 2%, при этом у 48 регионов отмечалась положительная динамика указанных доходов. Среди них - Чукотский АО, Магаданская, Амурская, Воронежская, Псковская, Тверская, Калининградская и Смоленская области.

Существенную роль в снижение внес налог на прибыль организаций, поступления которого сократились на 13% (-431 млрд руб.). Наибольшее его снижение отмечалось у регионов, в отраслевой структуре прибыли которых высокая доля нефтегазового сектора, а также добычи и переработки металлов, в то время как в регионах с диверсифицированной экономикой был отмечен прирост поступлений налога на прибыль (22 региона, среди которых Тамбовская, Воронежская, Амурская, Ленинградская и Тверская области). Увеличились поступления НДФЛ (на 8%, или на 297 млрд рублей) и акцизов (на 6%, или на 43 млрд рублей).

Помощь из федерального центра выросла в 1,5 раза

На фоне некоторого снижения собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 2020 году добиться увеличения общего объема доходов стало возможным благодаря проведению федеральным правительством в отношении регионов ярко выраженной контрциклической бюджетной политики, одним из инструментов которой стало предоставление финансовой помощи. Ее объем в 2020 году вырос на 54% (+1,3 трлн рублей), составив 3,8 трлн рублей, при этом нецелевая поддержка увеличилась на 41%. На реализацию нацпроектов направлено 815 млрд рублей.

Общий объем дополнительной нецелевой финансовой помощи регионам составил 300 млрд рублей, что превышает общий объем сокращения налоговых и неналоговых доходов регионов, составивший 194 млрд рублей.

Другим инструментом антикризисной политики стали бюджетные кредиты. Так, в декабре Минфин России предоставил бюджетные кредиты со сроком погашения не позднее 1 июля 2021 года в объеме 224 млрд рублей. Эти кредиты были доступны 75 регионам.

Расходы выросли на 15%

Правительственные меры позволили профинансировать социально-значимые обязательства регионов. Обеспечен, в том числе за счет федеральных средств, рост финансирования расходов регионов на 15%. Расходы на оплату труда возросли на 14%, расходы на капитальные вложения возросли на 10%.

Наибольший рост в структуре расходов регионов ожидаемо сложился по здравоохранению - на 72%, расходы на социальную политику возросли на 24%, на физическую культуру и спорт - на 13%. Возросли и расходы на дорожное хозяйство - на 11%, национальную экономику - на 8%.

Объем остатков средств на счетах регионов сократился с начала 2020 года (на 27%, или 552 млрд рублей) и вместе с тем составил 1,5 трлн. рублей, что создает резерв для финансирования расходов в текущем году.

Уменьшились объемы просроченной кредиторской задолженности на конец года на 19%, составив 21 млрд рублей.

С дефицитом бюджет свели в основном сырьевые регионы

В целом бюджеты регионов исполнены с дефицитом в 677 млрд рублей, из которых 560 млрд рублей, или 83% дефицита, пришлось на 16 регионов с высокой долей ТЭК в структуре доходов, а также на г. Москву, г. Санкт-Петербург и Московскую область. Большинство из этих регионов относятся к числу высокообеспеченных, для которых текущее сокращение доходов не стало критичным. При этом 56% дефицита профинансировано за счет остатков на счетах регионов, а 32% дефицита - за счет предоставленных из федерального бюджета бюджетных кредитов.

Долги увеличились, но их структура стала более здоровой...

По итогам 2020 года государственный долг субъектов Российской Федерации увеличился на 383 млрд рублей, или на 18%, и достиг 2496 млрд рублей. Размер долга муниципальных образований практически не изменился, поскольку основное бремя антикризисных мероприятий регионы взяли на себя.

Следует отметить, что более половины прироста долга регионов (56%) пришлось на практически бесплатные бюджетные кредиты из федерального бюджета. Задолженность перед кредитными организациями за год даже несколько сократилась (на 5,6 млрд рублей), а рост рыночной задолженности пришелся на размещаемые регионами облигации, показывающие доверие кредиторов к региональной власти и позволяющие привлекать финансовые ресурсы на больший срок при меньших расходах на обслуживание долга. Таким образом, несмотря на общий рост государственного долга регионов, его структура улучшилась.

...а долговая нагрузка осталась далека от пика

Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 января 2021 года составил 27,3%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). Таким образом, долговая нагрузка регионов остается на безопасном уровне, который примерно соответствует уровню конца 2012 года.

На что можно рассчитывать

Предпринимаются также меры и по обеспечению устойчивого финансового положения регионов в 2021 году. Так, в целях ускорения доведения в региональные бюджеты целевых трансфертов обеспечено их распределение до начала года законом о бюджете или актами правительства РФ. Всего в 2021 году федеральным бюджетом предусмотрено предоставление 220 целевых межбюджетных трансфертов, из которых парламентом распределены 95%, в том числе все субсидии и субвенции.

По всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам (за исключением отдельных установленных случаев) до начала года заключены соглашения на 1,4 трлн рублей.

Также на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов, а исходя из ситуации в экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной поддержке.

Таким образом, в 2020 году контрциклическая бюджетная политика Российской Федерации в отношении регионов позволила не только сдержать падение собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, но и обеспечить рост их реального объема. В свою очередь это дало субъектам возможность не только выполнить все социальные обязательства, но и активно участвовать в реализации антикризисных мероприятий по поддержке экономики, населения, а также ускоренного развития системы здравоохранения, сохраняя безопасный уровень государственного долга в целом по бюджетной системе".