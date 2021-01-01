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Новости » Благоустройство парка Победы

10:54 29 января 2021 г.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году будет благоустроен парк Победы по ул. Ленина в с. Красноармейское.

Для реализации проекта проведен электронный аукцион на Благоустройство парка Победы по ул. Ленина в с. Красноармейское Красноармейского сельского поселения Красноармейского района. По результату аукциона определилась подрядная организация ИП А.Ю. Николаева, сумма контракта 3 285 641 рублей.

Начало работ запланировано на 20 апреля 2021 г., окончание на 01 октября 2021 г.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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