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Новости » Социальные выплаты малообеспеченным семьям продлены до 1 марта 2021 года

10:45 29 января 2021 г.

В целях сохранения уровня социальной обеспеченности и здоровья граждан в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.01.2021 № 5 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 г. № 177».

В соответствии с постановлением малоимущим семьям до 1 марта 2021 года включительно предоставление отдельных мер социальной поддержки, в т.ч. выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка, будет продлено без подачи заявлений и документов.

Кроме того, если срок регистрации семьи в качестве малоимущей истекает в период до 1 марта 2021 года, то этот статус продлевается на следующий шестимесячный период, при этом гражданам не нужно обращаться в отделы социальной защиты за получением соответствующей справки в целях ее последующего представления в образовательные организации для получения льготного питания на детей,  компенсации родительской платы за посещение детей детских садов. Выплата социального пособия учащимся и студентам для приобретения проездных билетов на транспорте городского и (или) пригородного сообщения также должна быть произведена автоматически без предъявления справки о признании семьи в качестве малоимущей.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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