Новости » Продолжаются профилактические рейды мобильных групп

28 января 2021 года на территории Красноармейского района проведены очередные рейды мобильных групп с посещением 10 объектов торговли, 5 объектов общественного питания и 3-х аптек.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции были даны разъяснения среди покупателей и продавцов о необходимости соблюдения масочного режима, о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики, а также об ответственности за несоблюдение данных требований в соответствии с действующим законодательством. Благодарим всех, кто не пренебрегает средствами индивидуальной защиты и ответственно относится к рекомендациям Роспотребнадзора.

Уважаемые жители Красноармейского района!

В очередной раз напоминаем, что в общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты!