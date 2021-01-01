Новости » Обмен опытом – важный аспект в аграрном деле

Сегодня с обменом опытом в сфере сельского хозяйства Красноармейский район посетили аграрии из Красночетайского района. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Новикова Альбина Борисовна, возглавляющая СХПК «Коминтерн» более 25 лет, специалисты хозяйства главный агроном Воронов Николай Дориянович и главный инженер Куропаткин Анатолий Николаевич посетили общество с ограниченной ответственностью «Красное Сормово» Красноармейского района. Здесь гостей встретил директор Общества Святослав Петрович Иванов. Также на мероприятии участвовал глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

ООО «Красное Сормово» является одним из динамично развивающихся хозяйств района, специализируется на производстве молока и мяса. Для гостей была проведена ознакомительная экскурсия по объектам общества. Здесь на недавно построенной ферме содержится 400 дойных коров, всего же в хозяйстве насчитывается 994 головы крупного рогатого скота, 1974 головы свиней. Предприятие является лидером по надою молока. За 2020 год надой от одной коровы составил 7370 кг. Для создания кормовой базы обществом возделывается 1623 га пашни.

В целях обновления машинно-тракторного парка в 2020 году обществом было закуплено 27 единиц техники на общую сумму более 32 млн. руб.

Александр Николаевич коротко рассказал о районе, перспективах ее развития. Приятно отметить, что Красноармейский район по итогам экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики занял 1 место среди муниципальных районов с сельскохозяйственными угодьями до 34600 га.

Подведя итоги встречи, все участники отметили важность обмена опытом между сельскохозяйственными предприятиями.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района