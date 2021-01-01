АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Агроконтроль в действии

10:33 29 января 2021 г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов встретился с представителями волонтерского альянса «АгроВыбор». На встрече обсуждены предварительные результаты проекта Агроконтроль, который реализуется волонтерским альянсом.  

Руководитель альянса Надежда Сергеева рассказала министру, что 28 января состоялся очередной рейд проекта Агроконтроль, в котором приняли участие 6 волонтеров. Проверено 6 магазинов федеральных торговых сетей «Перекресток», «Пятёрочка», «Магнит», «Карусель», «Победа», «Светофор». В ходе рейда зафиксировано 6 фактов обнаружения продукции с истекшим сроком давности. В том числе, молоко для детского питания, рыба, тушенка, хлебобулочные изделия.

По словам ребят, обнаружить просрочку не составляет труда, в разных отделах продукты с истекшим сроком годности встречаются каждый день. В период проведения проекта Агроконтроль ее участниками в Роспотребнадзор направлено более 50 заявлений с зафиксированными фактами подобного рода.  

Сергей Артамонов отметил важность такой работы. «Наличие на полках магазинов просроченной продукции, особенно если ее производителем является предприятие республики, наносит, прежде всего, ущерб репутации производителя. Поэтому подобные факты надо искоренять», – подчеркнул министр.  

Участники встречи договорились продолжить работу по выявлению нарушений в торговых сетях в районах республики.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика