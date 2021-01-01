Новости » Агроконтроль в действии

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов встретился с представителями волонтерского альянса «АгроВыбор». На встрече обсуждены предварительные результаты проекта Агроконтроль, который реализуется волонтерским альянсом.

Руководитель альянса Надежда Сергеева рассказала министру, что 28 января состоялся очередной рейд проекта Агроконтроль, в котором приняли участие 6 волонтеров. Проверено 6 магазинов федеральных торговых сетей «Перекресток», «Пятёрочка», «Магнит», «Карусель», «Победа», «Светофор». В ходе рейда зафиксировано 6 фактов обнаружения продукции с истекшим сроком давности. В том числе, молоко для детского питания, рыба, тушенка, хлебобулочные изделия.

По словам ребят, обнаружить просрочку не составляет труда, в разных отделах продукты с истекшим сроком годности встречаются каждый день. В период проведения проекта Агроконтроль ее участниками в Роспотребнадзор направлено более 50 заявлений с зафиксированными фактами подобного рода.

Сергей Артамонов отметил важность такой работы. «Наличие на полках магазинов просроченной продукции, особенно если ее производителем является предприятие республики, наносит, прежде всего, ущерб репутации производителя. Поэтому подобные факты надо искоренять», – подчеркнул министр.

Участники встречи договорились продолжить работу по выявлению нарушений в торговых сетях в районах республики.