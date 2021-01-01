Новости » В Чувашии на переоснащение медорганизаций направят свыше 1,7 млрд рублей

Сумма определена проектами постановлений, принятыми на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики 27 января. В Минздраве поясняют, финансирование выделяется на период до 2024 года включительно.

Средства пойдут на приобретение техники для нужд Республиканского клинического онкодиспансера на 1,05 млрд рублей в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Из них в этом году 152,2 млн рублей направят на закупку эндоскопического оборудования, УЗИ-аппарата экспертного класса и аргонноплазменного коагулятора для бесконтактной остановки кровотечений во время операций

Еще 652 млн рублей выделены на оснащение сосудистых отделений медицинских учреждений в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В этом году для Республиканского кардиологического диспансера будет приобретен ангиографический комплекс стоимостью 89,6 млн рублей.

В ходе заседания также одобрено внесение поправок в Закон «Об образовании в Чувашской Республике». Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются вне школы, будут получать денежную компенсацию за горячее питание.

Учащимся с инвалидностью полагаются бесплатные горячие завтраки и обеды. Так как дети, получающие семейное образование, не посещают ежедневно школу, то питание будет заменено денежной компенсацией.

Министр образования и молодёжной политики Алла Салаева отметила, что поправки призваны усилить социальную поддержку детей. «На реализацию закона потребуются дополнительные средства в размере 300 тысяч рублей», — уточнила министр.

На повышение качества медико-социальных услуг нацелено принятие законопроекта о расширении перечня соцуслуг, предоставляемых их поставщиками.

Список дополняется в части организации ухода соцработниками за людьми с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми, проживающими в интернатах, в период лечения в больнице.

В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрации Главы Чувашской Республики