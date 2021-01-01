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Актуально » Открыта аккредитация для СМИ на церемонию оглашения ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики

13:32 27 января 2021 г.

 

2 февраля Олег Николаев обратится с Посланием к Государственному Совету Чувашской Республики. Церемония оглашения начнется в 12:00 в Театре оперы и балета.

Управление пресс-службы и протокола Администрации Главы Чувашской Республики начинает прием заявок на участие в мероприятии согласно правилам аккредитации журналистов средств массовой информации.

Заявки принимаются по электронной почте ag-press@cap.ru до 11:00 часов 1 февраля.

В день оглашения Послания Главы Чувашии регистрация аккредитованных СМИ на мероприятие пройдет с 10:30 до 11:30 при входе в здание.

Обращаем внимание, в зале смогут присутствовать только фотографы и видеооператоры средств массовой информации, для остальных журналистов будет организована прямая трансляция в пресс-центре, который разместится в многофункциональном зале театра.

После  церемонии оглашения Послания запланирован пресс-подход Главы Чувашии.

Желающие задать вопрос на пресс-подходе из числа аккредитованных СМИ могут подать заявку по электронной почте ag-press@cap.ru

  Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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