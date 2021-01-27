На это нацелено соглашение, подписанное Главой Чувашии Олегом Николаевым и руководителем Аналитического центра при Правительстве России Константином Калининым в Москве.

Документ предполагает научное, информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое сотрудничество по вопросам социально-экономического развития региона.

Отдельное внимание будет уделено анализу текущего состояния сектора малого и среднего предпринимательства и выработке решений по повышению эффективности корпоративного управления в отношении организаций с государственным и муниципальным участием.

Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать формированию новых точек роста и повышению продуктивности принимаемых органами власти решений.

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации является точкой входа, обработки и анализа достоверной информации со всей страны. Она необходима для выработки эффективных управленческих решений. Соглашение открывает колоссальные возможности. Мы сможем получить более детальный анализ по Чувашской Республике, определить перспективы, правильность реализуемых решений и своевременно скорректировать их, чтобы получить максимальный эффект», — обратил внимание Олег Николаев.

«Мы готовы помочь реализовать те наработки, которые у нас есть, в регионе», — отметил руководитель Аналитического центра Константин Калинин.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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