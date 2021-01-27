Глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. В ходе обсуждения стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве между регионами в различных отраслях экономики.

Владимир Солодов отметил, что регион находится в стадии разработки новой стратегии социально-экономического развития, поэтому важно выстроить прямые контакты между различными регионами Российской Федерации.

«Думаю, что сотрудничество с республикой Чувашия — это одно из перспективных направлений. Знаю, что республика давно реализует проекты высокотехнологичного профиля, связанные с цифровизацией, развитием промышленности и сельского хозяйства. У нас эти направления перспективные, поэтому большой потенциал для взаимодействия есть. Со своей стороны, будем рады предложить сотрудничество в сфере туризма. Кроме того, наша базовая отрасль — рыбная промышленность. Сейчас прорабатывается вопрос внутреннего сбыта продукции на российском рынке. Мы делаем рыбу более доступной благодаря Северному морскому пути. Здесь эта отрасль сельского хозяйства тоже может иметь перспективы с точки зрения продовольственной безопасности и снабжения регионов, в том числе республики Чувашия, качественной, лучшей в мире северной рыбой», — сказал глава Камчатского края.

В свою очередь, Олег Николаев выразил заинтересованность в поставке рыбной продукции в республику и предложил найти варианты для взаимодействия по этому направлению. Он также отметил, что на данный момент в структуре взаимоотношений Камчатского края и республики Чувашия в первую очередь находится электротехника.

«Традиционно Чувашская республика является самым крупным и продвинутым производителем электротехнического оборудования для защиты объектов критической инфраструктуры электроэнергетики. Наши предприятия электротехнического кластера являются лидерами в области обеспечения цифровизации этого процесса через цифровые подстанции, замкнутые контуры критической информации. Кроме того, ведущие предприятия по производству солнечных батарей тоже находятся в Чувашской республике. При этом мы имеем достаточно много разработок в части замкнутого цикла обеспечения инфраструктурными составляющими объектов различного назначения, то есть за счёт использования природных факторов. Для Камчатки эти наработки могут быть очень полезны», — отметил Олег Николаев.

Владимир Солодов подчеркнул, что Камчатка делает ставку на возобновляемые источники энергии в соответствии со стратегией развития РФ.

«У нас есть уникальные природные возможности по геотермальной энергетике, реализации перспективных проектов по развитию приливных электростанций, по сочетанию различных источников, в том числе по возобновляемой энергетике. Всё это потребует научно-исследовательских и конструкторских работ, которые нужно проводить в партнёрстве с производителем. В этом плане взаимодействие с Чувашской народной республикой может быть вполне перспективным», — сказал Владимир Солодов.

Также стороны запланировали наладить контакт в области производства тяжёлых тракторов. В республике Чувашия расположен Чебоксарский тракторный завод, где производится широкий спектр техники, необходимой для обеспечения коммунального сектора. Вместе с тем Камчатский край заинтересован в приобретении надёжной и эффективной техники, исходя из особых климатических условий полуострова.

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