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Новости » Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов принял участие на семинар-совещании для глав муниципалитетов

13:30 27 января 2021 г.

Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов принял участие на семинар-совещании для глав муниципалитетов

26 января 2021 года глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов принял участие в семинар-совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов под председательством Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслава Борисова, который проходил в Янтиковском районе. В его работе приняли участие руководители республиканских органов исполнительной власти, а также руководители структурных подразделений администраций районов и городов, курирующие вопросы строительства, дорожного и ЖКХ.

Участники семинара обсудили актуальные вопросы реализации государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», проблемные вопросы строительной отрасли в муниципальных районах и городских округах, проблемы освоения бюджетных средств в области дорожного строительства, поставили задачи по повышению эффективности расходования бюджетных средств и качества выполняемых работ, а также обсудили вопросы подготовки к проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

 

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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