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Новости » В кардиодиспансер поступила станция для контроля реанимационных пациентов

08:51 27 января 2021 г.

 

Новое оборудование поступило в Республиканский кардиологический диспансер Минздрава Чувашии. Помогать работе медиков будет станция для контроля реанимационных пациентов.

Она отображает информацию о состоянии пациентов в реальном времени. Данные поступают и обрабатываются с 12 прикроватных мониторов в реанимации Республиканского кардиологического диспансера. Монитор, на котором отображаются все процессы, установлен на посту дежурного врача, дублирующие мониторы расположены в реанимационных залах.

Станция формирует отчеты по каждому пациенту по заданным параметрам: частота сердечных сокращений, пульса, дыхания, температура тела, артериальное давление, ЭКГ и другие. В случае отклонений подаются сигналы тревоги: загорается красная мигающая рамка, включается звуковое оповещение.

«Приборы помогают быстрее реагировать при отклонении параметров, что увеличивает шансы на спасение пациента, и, конечно, экономит драгоценное время врачей», – отметил главный врач кардиодиспансера Вадим Бабокин.

В РКД в данный момент работают две станции, они круглосуточно контролируют состояние 18 пациентов.

Напомним, Республиканский кардиодиспансер в декабре также закупил современное оборудование для своей клинико-диагностической лаборатории: иммунохимический анализатор и прибор для максимально быстрого измерения глюкозы и лактата в крови.

Фото: rkd.med.cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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