Новости » Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту незаконного хранения жителем деревни Пикшики Красноармейского района Чувашской Республики наркотикосодержащего растения



22 января 2021 года Красноармейским районным судом Чувашской Республики вынесен обвинительный приговор в отношении жителя д.Пикшики Красноармейского района Г., который незаконно хранил в своем хозяйстве наркотикосодержащее растение в значительном размере.

Действия Г. были пресечены 29 сентября 2020 года сотрудниками ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», которые изъяли растение, содержащее наркотик.

В ходе судебного заседания Г. полностью признал свою вину.

Действия Г. квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ. С учетом обстоятельств уголовного дела ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

И.о. прокурора района

старший советник юстиции А.М. Бабаев.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"