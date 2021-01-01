АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту незаконного хранения жителем деревни Пикшики Красноармейского района Чувашской Республики наркотикосодержащего растения

08:23 27 января 2021 г.

 


         22 января 2021 года Красноармейским районным судом Чувашской Республики вынесен обвинительный приговор в отношении жителя д.Пикшики Красноармейского района Г., который незаконно хранил в своем хозяйстве наркотикосодержащее растение в значительном размере.

         Действия Г. были пресечены 29 сентября 2020 года сотрудниками ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», которые изъяли растение, содержащее наркотик.

         В ходе судебного заседания Г. полностью признал свою вину.

         Действия Г. квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ. С учетом обстоятельств уголовного дела ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

         Приговор в законную силу не вступил. 

 

 

И.о. прокурора  района

 

старший советник юстиции                                                                 А.М. Бабаев.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика