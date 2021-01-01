Новости » Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по факту незаконного хранения жителем деревни Пикшики Красноармейского района Чувашской Республики наркотикосодержащего растения

08:23 27 января 2021 г.
22 января 2021 года Красноармейским районным судом Чувашской Республики вынесен обвинительный приговор в отношении жителя д.Пикшики Красноармейского района Г., который незаконно хранил в своем хозяйстве наркотикосодержащее растение в значительном размере.
Действия Г. были пресечены 29 сентября 2020 года сотрудниками ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», которые изъяли растение, содержащее наркотик.
В ходе судебного заседания Г. полностью признал свою вину.
Действия Г. квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ. С учетом обстоятельств уголовного дела ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
И.о. прокурора района
старший советник юстиции А.М. Бабаев.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"