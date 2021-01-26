Исполняющая обязанности министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина 25 января ознакомилась с работой Центра информационных технологий. Такое внимание неслучайно - учреждение обеспечивает работу значительной части ИТ-инфраструктуры и информационных систем региональных органов власти.

Руководитель организации Константин Романов представил руководителю министерства коллектив и ознакомил с работой стратегически важного республиканского центра обработки данных. Центр ежегодно вносит свой вклад в стабильное функционирование сети передачи данных, сопровождение информационных систем, систему предоставления электронных госуслуг, развитие инфраструктуры пространственных данных и обеспечение информационной безопасности.

В ходе беседы с руководителями структурных подразделений Центра информационных технологий были рассмотрены результаты работы учреждения, в частности по передаче центру функций органов исполнительной власти по системному администрированию информационно-телекоммуни­кационной инфраструктуры и технической защите информации.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего развития учреждения в свете грядущей повсеместной цифровизации. Кристина Майнина отметила необходимость использования в деятельности предприятия положительного опыта реализации цифровых и инфраструктурных проектов других регионов.