25 января, в День российского студенчества, в Чебоксарах состоялась торжественная церемония открытия общежития №2 Чувашского государственного университета, реконструированного в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Экспорт образования».

В мероприятии приняли участие ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова – председатель Совета ректоров высших учебных заведений Чувашской Республики, депутат Госсовета Чувашии Андрей. Александров, Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Фёдоров, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева, председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Николай Николаев.

Почетные гости в торжественной обстановке перерезали красную ленту. Затем состоялась экскурсия по обновлённому общежитию, где участники лично убедились в комфортности жилых комнат для студентов университета.

Экскурсия завершилась в конференц-зале общежития. Гости мероприятия отметили, что в Чувашской Республике успешно реализуются национальные проекты. Масштабная реконструкция общежития №2 ЧувГУ – наглядный тому пример. У студентов появляются возможности обучаться и проживать в комфортных условиях. Важно и то, что университет активно участвует в реализации новых проектов: уже началась реконструкция общежития №3, ведется большая работа по проектированию нового общежития по улице Университетская, летом сдается в эксплуатацию плавательный бассейн «Университетский».

Жильцы общежития – студенты медицинского факультета Алексей Евстифеев и Алёна Григорьева выразили большую благодарность руководству университета за системную работу по улучшению условий жизни обучающихся.

Состоялась передача ключей от новых комнат первым заселяющимся студентам. Реконструированное общежитие №2 для более 300 студентов открыто!

СПРАВОЧНО:

Пятиэтажное здание 1962 года постройки стало выше на 1 этаж, общая площадь увеличилась почти на 2000 кв.м, в 1,5 раза выросло количество мест проживания, установлен пассажирский лифт.

Общежитие №2 было реконструировано по индивидуальному проекту с использованием конструктивной схемы металлического рамно-связевого каркаса. Коридорный тип размещения на этажах заменили жилые ячейки, каждая из которых включает в себя 1, 2 или 3 жилых комнаты с интернетом, душевую кабину, санузел, небольшую кухню с холодильником и плитой. Сами комнаты тоже стали больше – по новым стандартам на 1 студента положено 7,5 квадратного метра. На каждом этаже имеются прачечные и гладильные комнаты. На первом этаже находятся спортивный, актовый и читальный залы с Wi—Fi, а на входе установлен биометрический терминал с тепловизором, разработанный студентами и преподавателями ЧувГУ.

До реконструкции в общежитии проживали 212 человек. Стоимость реконструкции составила около 158 млн. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета (139 млн. 600 тыс. руб.,или 88,35%) и внебюджетных средств Университета (18 млн. 399 тыс. руб., или 11,65%).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано администрацией города Чебоксары 30 декабря 2020 года. Здание удалось сдать на целых 7 месяцев раньше установленного срока: реконструкцию провели за 1 год и 2 месяца.

Сегодня в ЧувГУ учатся более 18 000 студентов из 69 регионов России и 49 стран зарубежья. По очной форме обучается более 11 000 человек. В девяти общежитиях проживают свыше 2000 студентов.