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Новости » В январе 2021 года пособие на первого ребенка получили 9 053 семьи

14:23 26 января 2021 г.

 

В январе 2021 года пособие на первого ребенка получили 9 053 семьи

Продолжается предоставление ежемесячной выплаты на первого ребенка.

В январе 2021 года выплата при рождении первого ребенка была осуществлена 9 053 семьям на сумму 87,5 млн рублей.

Право на данную меру социальной поддержки имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух кратную величину прожиточного минимума за 2 квартал 2020 г. трудоспособного населения республики – 10 361 рублей, т.е. среднедушевой доход не должен превышать величину 20 722 рублей. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех  лет.

При обращении за назначением с 01.01.2021 года размер ежемесячной выплаты составит 9 851 рублей.

В 2021 году на осуществление ежемесячной выплаты в случае рождения или усыновления первого ребенка предусмотрено 1 199,9 млн рублей.



 КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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