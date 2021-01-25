Продолжается предоставление ежемесячной выплаты на первого ребенка.

В январе 2021 года выплата при рождении первого ребенка была осуществлена 9 053 семьям на сумму 87,5 млн рублей.

Право на данную меру социальной поддержки имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух кратную величину прожиточного минимума за 2 квартал 2020 г. трудоспособного населения республики – 10 361 рублей, т.е. среднедушевой доход не должен превышать величину 20 722 рублей. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех лет.

При обращении за назначением с 01.01.2021 года размер ежемесячной выплаты составит 9 851 рублей.

В 2021 году на осуществление ежемесячной выплаты в случае рождения или усыновления первого ребенка предусмотрено 1 199,9 млн рублей.