Глава Чувашской Республики Олег Николаев и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие экономической и социальной инфраструктуры региона, реализацию совместных проектов в области здравоохранения и цифровых технологий.

Документ предусматривает укрепление научно-технического и производственного потенциала региона, совместное участие сторон в инвестпроектах, строительство в Чувашии новых медучреждений, внедрение в инфраструктуру региона современных цифровых технологий «умного города», телемедицины, энергосберегающих технологий, а также реализацию проектов в сфере экологии и защиты окружающей среды.

В рамках совместной работы обсуждается строительство в Чувашии клинической больницы и нового корпуса республиканского онкодиспансера.

«Появление этих новых современных медицинских объектов позволит увеличить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения, а самое главное — будет возможность быстрой переориентации в зависимости от изменяющейся эпидемиологической обстановки. Строительство по форме концессии позволит ускорить сроки реализации проектов», — отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Также прорабатываются возможности цифровой трансформации дорожно-транспортного комплекса республики, в частности, внедрение автоматических комплексов весогабаритного контроля, помогающих предотвратить разрушение дорожного полотна, и автоматизированных дорожных систем фото- и видеофиксации.

«Ростех способен оказать Чувашской Республике всестороннюю поддержку в реализации нацпроектов и развитии современной региональной инфраструктуры. Для этих целей корпорация готова предложить весь обширный комплекс своих компетенций – это и большой опыт участия в масштабных инфраструктурных проектах, и опыт строительства различных социальных объектов, и широкий спектр собственных разработок для здравоохранения, образования, экологии, ЖКХ, безопасности. Подписанный сегодня документ направлен на повышение комфорта и качества жизни населения региона», — сообщил глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ростех принимает участие в реализации ключевых президентских нацпроектов, включая «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и др.

Структуры корпорации участвуют в масштабном проекте строительства Ленского моста в Якутии. Построили в регионах РФ и оснастили «под ключ» 15 перинатальных центров, способных принимать более 45 тысяч рожениц в год. Ведут строительство медицинских объектов в Севастополе и Твери. Реализуют проекты в сфере «Умного города» и «Безопасного города» в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Иркутской областях и других регионах страны.

Системы «Умного города» от Ростеха позволяют совершенствовать качество управления городскими территориями, повысить энергоэффективность городского хозяйства, улучшить экологическую обстановку, построить интеллектуальную транспортную инфраструктуру, максимально комфортную для горожан и гостей города. Внедряемые решения могут обеспечить рост доходов бюджета региона до 10% и сокращение расходов — до 15%.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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