В Чувашии разработают типовые проекты сельских клубов на 50, 100 и 150 мест. Об этом сообщила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова в ходе еженедельного совещания в этот понедельник, 25 января.

Сейчас муниципалитеты сами занимаются разработкой проектно-сметной документации. Стоимость ее экспертизы — несколько сотен тысяч рублей. К тому же проекты и сметы постоянно корректируются по ходу работ. Разработка типовых решений позволит сэкономить средства и время, пояснила она.

Светлана Каликова также проинформировала о предварительных итогах реализации в 2020 году Стратегии развития государственной культурной политики Чувашской Республики на период до 2024 года

И.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина представила итоги работы по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид.

По ее данным, число пользователей электронными госуслугами в Чувашии превысило 75 процентов. Сейчас жителям республики в дистанционном формате доступны 65 государственных услуг, касающихся самых разных сфер жизни. В следующем году их перечень будет расширен.

«При выборе услуг для перевода в электронный вид в приоритете должна быть их востребованность у граждан. Кроме того, важна обратная связь с населением для определения уровня удовлетворенности услугами», — обратил внимание первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков.

Также на совещании обсудили вопрос создания и содержания приютов для животных. Они появятся в Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и Алатырском районе. Курировать эту работу будет республиканская Госветслужба.

Ситуация с бездомными животными — комплексная проблема, и решать ее исполнительной власти необходимо совместно с органами местного самоуправления, обратил внимание вице-премьер Правительства Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он напомнил, ежегодно в муниципалитетах выделяются средства на проектирование различных объектов. При расширении реестра эти деньги могут быть использованы и для проектирования приютов. «Если в этом году пройдем экспертизу, в следующем можно будет решить, на какие деньги построить», — сказал он.

«Здесь надо с учетом опыта, подходов, нормативных требований определиться, в госпрограмму заложить, затем вместе с муниципалитетами реализовывать», — подчеркнул Михаил Ноздряков.

Судьбу будущих приютов для животных детально обсудят уже в ближайшее время с участием глав администраций районов и городов.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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