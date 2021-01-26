Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел селекторное совещание с регионами

«Особое внимание при оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями» — подчеркнул Министр здравоохранения России.

Перенесенная коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента. Чтобы этого не допустить, регионам важно обеспечивать преемственность лечения: пациенты, переболевшие COVID-19, после выписки должны переходить на активное амбулаторное наблюдение.

Кроме того, пациенты с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, перенесшие хирургические вмешательства на сердце и сосудах, имеющие болезни почек должны в обязательном порядке быть охвачены диспансерным наблюдением.

Ранее мы сообщали, как организована вакцинация от коронавируса в районах Чувашии.

Фото: из открытых источников