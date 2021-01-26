АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Минздрав России поручил усилить наблюдение за диспансерной группой пациентов

14:14 26 января 2021 г.

 

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел селекторное совещание с регионами

«Особое внимание при оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями» — подчеркнул Министр здравоохранения России.

Перенесенная коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента. Чтобы этого не допустить, регионам важно обеспечивать преемственность лечения: пациенты, переболевшие COVID-19, после выписки должны переходить на активное амбулаторное наблюдение.

Кроме того, пациенты с сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, перенесшие хирургические вмешательства на сердце и сосудах, имеющие болезни почек должны в обязательном порядке быть охвачены диспансерным наблюдением.

Ранее мы сообщали, как организована вакцинация от коронавируса в районах Чувашии.

 

 

Фото: из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика