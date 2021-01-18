25 января на еженедельном совещании в Доме Правительства и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина представила руководителям республиканских ведомств итоги работы по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид.

Руководитель ведомства подчеркнула, что увеличение доли электронных госуслуг является одной из важнейших национальных целей цифровой трансформации. Большинство востребованных услуг сегодня можно получать, не выходя из дома. Это не только федеральные, но и региональные сервисы. Жителям Чувашии в электронной форме доступны 65 государственных услуг, касающихся самых разных сфер жизни. К 2024 году количество социально значимых услуг, переведенных в электронный вид, должно быть дополнено 101 массовой услугой.

По словам Кристины Майниной, на сегодняшний день на gosuslugi.ru зарегистрировано более 773,5 тыс. жителей республики. И эта цифра продолжает расти. Только за 2020 год новыми пользователями портала стали более 123 тыс. человек. Доля граждан, отдавших предпочтение именно электронному способу общения с государством, в 2019 году составила 73%, за 2020 год статистка будет известна только в марте, но ожидается безусловное увеличение этого показателя.

В своем докладе министр отметила, что в регионе развернута широкая сеть Центров обслуживания пользователей Единого портала госуслуг – их насчитывается более 330. Открыты они на базе наиболее посещаемых учреждений (МФЦ, центры занятости, отделения ПФР, ЗАГС и др.). Всем желающим здесь помогут зарегистрироваться на ресурсе, подтвердить или восстановить учетную запись.

Региональные органы власти за 2020 год оказали порядка 2,5 млн. государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Наиболее востребованной госуслугой стала запись на прием к врачу (по данному запросу было направлено более 1,4 миллиона заявок). На втором месте оказалась услуга в части содействия гражданам в поиске подходящей работы (около 50 тысяч заявок). Также граждане часто обращались по вопросу оформления ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно - более 49 тысяч обращений, ежемесячных пособий на ребенка – более 6 тысяч заявок. Около 4 тысяч обращений поступило по выплате компенсаций расходов на оплату ЖКХ.

Кристина Майнина напомнила собравшимся о том, что в рейтинге качества предоставления электронных госуслуг, обнародованном Минэкономразвития России, Чувашия заняла 43 место среди 85-ти регионов страны. Это на пять позиций выше, чем в 2019 году.

Руководитель Мининформполитики Чувашии анонсировала увеличение перечня электронных госуслуг в текущем году:

«В данное время идет работа по формированию списка услуг, которые в текущем году будут переведены в электронный вид. Первоочередная задача на 2021 год – перевести 25 услуг. При формировании сервисов планируется исходить из их технической готовности и востребованности».

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков высказал мнение, что при выборе услуг для перевода в электронный вид в приоритете должна быть их востребованность среди граждан. Кроме того, важна обратная связь с населением для определения уровня удовлетворенности оказанной услугой.