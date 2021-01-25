2021 год Указом Главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 г. № 134 объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 2021 год отмечает 80 лет с начала строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.

Важную роль в осуществлении архивами их культурно-просветительных функций, а также в пропаганде значения архивов играют документальные выставки. Архивные документы являются носителями основных исторических фактов. Любой официальный документ прошлых лет может сослужить историческую службу, подчас очень важную.

Так, в муниципальном архиве Шумерлинского района организована выставка «Сурский рубеж: о чем говорят документы», приуроченная к юбилейной дате. Так о чем же они сегодня нам говорят?

Значительное место на выставке представляют подлинники документов, которые подтверждают участие в строительстве Сурского оборонительного рубежа жителей Шумерлинского района. Также здесь можно ознакомиться с выписками из протоколов общих собраний колхозников за 1941- 1942 годы, касающихся строительства данного объекта и др.

В конце прошлого года были неоднократно опубликованы архивные документы, раскрывающие историю участия жителей района в строительстве рубежа. Таким образом, мы продолжаем знакомить Вас с новыми материалами, которые также представлены на выставке.

В книге протоколов общих собраний колхозников им. Чапаева д. Вторые-Ялдры Юманайского сельского Совета имеются следующие сведения: «Выполнение спецзадания оборонного сооружения. Докладчик: Иваничев Л.К. Значение спецзадания и оборонного сооружения это тоже самый в нынешнее время имеет очень важное значение для Государства, без этого наши заводы и фабрики не смогут готовить военный материал для нужды войны нам надо готовить оружие, танки, еропланы, все что нужно для фронта. Контрольный план лесозаготовок небольшой надо взять всеми силами и выполнить в кратчайший срок. Назначенные члены по заготовке три дня работают три дня живут дома, этого делать нельзя, работать на заготовки безоговорочно...» (так в документе) Протокол № 1 от 5 января 1942 г. Основание: Ф.29.Оп.1.Д.4. Л.1.

О решении Государственного комитета обороны по возведению оборонительных и стратегических рубежей в глубоком тылу мобилизацию населения в Чувашии объявили 28 октября 1941 года. Почти все мужчины к тому времени ушли на фронт, так что «на окопы» отправляли всех, кто мог трудиться, — в основном это были, конечно, женщины, старики и даже дети. Около 200 тысяч человек трудились на строительстве рубежей, из них более 70% составляли женщины.

Приглашаем наших посетителей ознакомиться с выставкой!