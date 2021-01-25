Меры безопасности при падении сосулек с крыш:

прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на состояние обледенения;

не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;

по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения;

при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.

Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеучебное время в этих местах.

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.

И еще: если вы заметили, что на какой-то крыше угрожающе висит сосулька или снежная глыба, незамедлительно позвоните и сообщите о данном факте в организацию, осуществляющую эксплуатацию этого здания.