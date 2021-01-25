Глава Чувашии Олег Николаев в Новочебоксарске провел совещание по созданию кластера производителей дверей и мебельных фасадов. В обсуждении участвовали руководители предприятий, специализирующихся в этом направлении.

«Вы создали целый сектор, заняли серьезную нишу производства и сбыта дверей. Ваша продукция признана не только в республике. Вы обеспечиваете своим товаром многие регионы», - подчеркнул Глава республики. В Чувашии сейчас работают более 25 крупных изготовителей дверей и мебельных фасадов. Доля производителей Чувашской Республики на российском рынке составляет 10%.

Руководитель региона считает, чтобы стать еще весомее на рынке - необходимо объединиться. «Сегодня большой сегмент в производстве дверей и мебели за счет объединения усилий мог бы дальше развиться, удерживать наработанные позиции и завоевывать новые рынки», - акцентировал он.

Правительство Чувашии при этом готово оказывать всевозможную поддержку. Безусловно, членство в кластере дает большие преференции. Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов рассказал, что предприятия при реализации совместных проектов вправе рассчитывать на возмещение части затрат на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам, приобретение технологической оснастки для оборудования и программного обеспечения, оплату услуг по разработке конструкторской документации и т.д.

По примерным подсчетам, объединение предприятий в кластер позволит нарастить объем отгружаемой продукции с нынешних 4,7 млрд. рублей до 15 млрд. рублей в 2025 году.

Руководители предприятий поддержали инициативу Главы республики Олега Николаева о создании кластера производителей дверей и мебельных фасадов.

«Чувашия по объему производства дверей занимает 3 место. За год выпускаем более миллиона дверных полотен. Одна из наших проблем – кадры, мы их обучаем с нуля. Единый кластер поможет организовать подготовку специалистов. Ещё одно немаловажное преимущество – участие в выставках. Нам бы хотелось выйти на ближайшие страны, а также на Европу и Азию», — отметил директор ООО «Гармония» Сергей Порфирьев.

Олег Николаев отметил, что объединение в кластер может помочь решить вопрос с подготовкой квалифицированных кадров на базе одного из учебных заведений республики.

Глава Чувашии также посетил общества с ограниченной ответственностью «Леспром-2000» и «Фабрика ДВЕРИЯ», осмотрел, как организован производственный процесс, изучил производственные мощности предприятий.

Директор ООО «Гармония» также выразил признательность Олегу Николаеву за государственную поддержку, которая оказана предприятию в 2020 году. «Для нас ощутимо было получение льготных кредитов», - сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики