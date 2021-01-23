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Актуально » С 1 февраля студенты вузов Чувашии выйдут с учёбы в дистанционном формате

13:11 25 января 2021 г.

 

23 января, Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166.

С учетом положительно наметившейся тенденции по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе с 1 февраля 2021 года снимаются ограничения, касающиеся организации учебного процесса в образовательных организациях высшего образования.

Напомним, что с 14 декабря 2020 года студенты вузов Чувашии обучались в дистанционном формате. Теперь они смогут вернуться к очным занятиям.

Ранее решение было принято на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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