23 января, Глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 20 июня 2020 г. № 166.

С учетом положительно наметившейся тенденции по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе с 1 февраля 2021 года снимаются ограничения, касающиеся организации учебного процесса в образовательных организациях высшего образования.

Напомним, что с 14 декабря 2020 года студенты вузов Чувашии обучались в дистанционном формате. Теперь они смогут вернуться к очным занятиям.

Ранее решение было принято на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики