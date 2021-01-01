13:04 25 января 2021 г.
Сегодня в Чувашии работает свыше 25 крупных производителей дверей. Доля предприятий республики на российском рынке составляет 10%. Одна из задач после объединения в кластер – наращивание объемов реализации продукции.
«Чувашия по объему производства дверей занимает 3 место. За год выпускаем более миллиона дверных полотен. Одна из наших проблем – кадры, мы их обучаем с нуля. Единый кластер поможет организовать подготовку специалистов. Ещё одно немаловажное преимущество – участие в выставках. Нам бы хотелось выйти на ближайшие страны, а также на Европу и Азию», — отметил руководитель одного из предприятий Сергей Порфирьев.
Глава Чувашии отметил, что дальнейшая кооперация производителей может помочь решить вопрос с подготовкой кадров.
«Предприятия кластера могут начать сотрудничать с учебными заведениями. Также возможно создать кафедру в ВУЗе. Так мы положим фундаментальную основу для подготовки квалифицированных кадров. Есть у нас и целевые методы подготовки, когда изначально принимаем людей в учебные заведения, а потом закрепляем на 3 года на предприятиях», — отметил Олег Николаев.
От кооперации производители дверей также могут получить финансовую поддержку из федерального бюджета. Один из вариантов – направить субсидии на создание производства по выпуску комплектующих для нужд кластера.
«Серийное массовое производство всегда даёт на единицу продукции низкую себестоимость. Во-первых, новое производство создаётся. Во-вторых, это выгода», — прокомментировал руководитель региона.
Войти в создаваемый кластер рассчитывают и производители стальных дверей. По словам руководителя одного из таких предприятий, ключевой проблемой для развития остаётся подорожание металла на 40%.
«Мы закупаем в месяц 280 тонн на 24 млн. рублей. Максимум средств уходит на материалы. На развитие остаётся все меньше. Конечно, программы поддержки нам необходимы», — рассказала представитель завода по производству дверей Альфия Ханиева.
Глава Чувашии пояснил, что проблема подорожания металла сейчас решается на федеральном уровне.
Что касается дальнейшей поддержки Олег Николаев отметил, что в республике будут и дальше стимулировать предприятия, создающие новые рабочие места и внедряющие инновационные технологии.
Ранее мы писали, что Глава Чувашии выступил с инициативой создания кластера производителей дверей и мебельных фасадов.
Фото: cap.ru