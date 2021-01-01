Новости » Чувашкнигоиздат выпустил дополнительные тиражи учебников чувашского языка

Дополнительный тираж учебных изданий для общеобразовательных организаций с родным (чувашским) языком обучения и с обучением на русском языке увидел свет к началу 2021 года. Об этом сообщили в Чувашском книжном издательстве.

Так, в числе первых изданы: «Чӑваш азбуки» (Чувашская азбука) для первоклассников, «Чӑваш чӗлхи» (Чувашский язык) для учеников 5 и 7 классов, «Тӑван литература» (Родная литература) для 5-7 классов. На русском языке вышли учебные издания «Чӑваш чӗлхи» (Чувашский язык) для 1–4 классов.

Вторая линия учебных изданий дополнилась пособием «Чӑваш чӗлхи. 8 класс» (Чувашский язык).

Кроме того, за последние годы в издательстве увидели свет новые учебные пособия Елены Енькки – «Родной край» для 1–3 классов. В первой части школьники изучают современную Чувашскую Республику, а во второй – историю и культуру чувашского народа. Вся линия пособий также вышла дополнительным тиражом.

Все учебные издания подготовлены по обновленной учебной программе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и рекомендованы к использованию Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В 2020 году Чувашский республиканский институт образования провел мониторинг потребности в учебных пособиях для изучения и преподавания предметов этнокультурной направленности. Всего в нем приняли участие 325 общеобразовательных организаций. По результатам исследования выяснили, что тиражи книг разные: от 800 до 6600 экземпляров.

Напомним, что Глава Чувашии Олег Николаев поставил перед научно-преподавательским сообществом республики задачу разработать программу по сохранению и развитию национального языка с доступными и интересными формами его преподавания.

Фото: chuvbook.ru