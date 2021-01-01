АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Свыше 700 млн. рублей будет направлено на улучшение экологии Чувашии в 2021 году

13:01 25 января 2021 г.

 

22 января заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров провел с регионами селекторное совещание по вопросам реализации региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

В нашей республике в 2021 году планируется завершение строительства водопровода от повысительно-насосной станции северо-западного района Чебоксар до Чандрово, завершение строительства водопровода в селе Порецкое, строительство 1 и 4 пусковых комплексов группового водовода в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах. Общая сумма выделенных средств составляет почти 465 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» в 2021 году заключено соглашение с Минстроем России на общую сумму 249,2 млн. рублей. На эти средства планируется  продолжение строительства ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2» города Чебоксары, строительство комплекса очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 куб.м/сутки в селе Порецкое и реконструкция биологических очистных сооружений ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии (Мариинско-Посадский район).

Максим Егоров подчеркнул, что работу по реализации проектов необходимо проводить оперативно. Так, к 1 июня все контракты с подрядчиками должны быть заключены, а работы должны быть выполнены до 1 декабря.

Напомним, что в сентябре прошлого года в ходе рабочей конференции в режиме ВКС с Президентом России Владимиром Путиным Глава региона Олег Николаев попросил Правительство страны оказать поддержку республике в строительстве при Шемуршинском водохранилище станции водоподготовки и групповых водоводов для снабжения южных районов Чувашии.

Фото: cap.ru

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика