22 января заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров провел с регионами селекторное совещание по вопросам реализации региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

В нашей республике в 2021 году планируется завершение строительства водопровода от повысительно-насосной станции северо-западного района Чебоксар до Чандрово, завершение строительства водопровода в селе Порецкое, строительство 1 и 4 пусковых комплексов группового водовода в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах. Общая сумма выделенных средств составляет почти 465 млн. рублей.

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» в 2021 году заключено соглашение с Минстроем России на общую сумму 249,2 млн. рублей. На эти средства планируется продолжение строительства ливневых очистных сооружений в микрорайоне «Волжский-1,2» города Чебоксары, строительство комплекса очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 750 куб.м/сутки в селе Порецкое и реконструкция биологических очистных сооружений ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии (Мариинско-Посадский район).

Максим Егоров подчеркнул, что работу по реализации проектов необходимо проводить оперативно. Так, к 1 июня все контракты с подрядчиками должны быть заключены, а работы должны быть выполнены до 1 декабря.

Напомним, что в сентябре прошлого года в ходе рабочей конференции в режиме ВКС с Президентом России Владимиром Путиным Глава региона Олег Николаев попросил Правительство страны оказать поддержку республике в строительстве при Шемуршинском водохранилище станции водоподготовки и групповых водоводов для снабжения южных районов Чувашии.

Фото: cap.ru